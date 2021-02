’Huizenkoper neemt groot risico met slimme huurdeal’

Daarvoor waarschuwt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Uit een rondgang van de vereniging langs diverse makelaars door de vereniging blijkt dat de praktijk overal bekend is.

Het is een aantrekkelijke optie voor jonge kopers van huizen die meer dan €400.000 kosten, maar waarvan de verkopers niet voor 1 april weg kunnen zijn.

Constructie

Door het huis al wel te kopen maar nog even te verhuren aan de oude bewoners, omzeilen zij dit probleem en kunnen ze de koopovereenkomst wel voor 1 april tekenen, zodat van de vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Maar het is volgens de VEH mogelijk dat de Belastingdienst niet akkoord gaat met zo’n constructie.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor 35-minners scheelt al gauw veel geld, want bij een nieuw huis van €500.000 bedraagt de heffing bijvoorbeeld €10.000.

Maar de Belastingdienst kijkt ook mee. Die zou particuliere huizenkopers als beleggers kunnen beschouwen als ze overgaan tot de verhuur van hun woning, waarschuwt de VEH.

Beleggers

Voor beleggers is de overdrachtsbelasting juist omhooggegaan tot 8%, waardoor een koper van een huis van een half miljoen euro ineens €40.000 extra kwijt zou zijn. Daarnaast behoren boetes van de fiscus tot de gevaren van gebruikersovereenkomsten, denkt de VEH.

Ook heeft een verhuurder geen recht op hypotheekrenteaftrek als het huis niet het hoofdverblijf is van de koper. Een voorwaarde daarvoor is namelijk dat de eigenaar op het nieuwe huisadres staat ingeschreven.

De Belastingdienst laat weten dat het vragen heeft ontvangen over situaties waarin kopers de woning wel zelf gaan bewonen, maar nog niet direct. De fiscus wil op korte termijn duidelijkheid geven. Volgens een woordvoerster is het wel een van de voorwaarden voor de startersvrijstelling dat de koper de woning niet gaat verhuren.

De onduidelijkheid kan ook makelaars parten spelen, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De brancheorganisatie vindt dat er zo snel mogelijk meer informatie moet komen van de Belastingdienst.

Verzekeraars

De constructie kan ook nog leiden tot problemen met verzekeraars. De koper kan de woning verzekeren met een opstal- en inboedelverzekering. Als de verkoper in de maanden daarna schade of brand veroorzaakt is de koper aansprakelijk.

Volgens de VEH kan een verzekeraar moeilijk doen als blijkt dat zijn klant er helemaal niet woont en ook de schade niet heeft veroorzaakt. „Het is vaak mogelijk om de woning extra te verzekeren voor schade door huurders, maar dan geeft je dus openheid aan het feit dat je zelf niet in je nieuwe huis woont, maar iemand anders”, zegt een woordvoerder van de belangenvereniging voor huiseigenaren. „Dat kan tegen je pleiten als de Belastingdienst deze truc in het vizier krijgt.”