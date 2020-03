'Douwe Egberts stelt beursgang noodgedwongen uit'

Dat meldt het FD op basis van meerdere bronnen op voorwaarde van anonimiteit. "Het zou bijna vreemd zijn als je de beursgang nu doorzet", zegt een van de bronnen. "Dan denken beleggers: wat is hier aan de hand?" Het coronavirus geeft een extra complicatie. Door reisbeperkingen mogen de begeleidende bankiers en beleggers elkaar soms niet meer ontmoeten.

De beursintroductie zou dit jaar de grootste in Nederland worden en een van de grootste in Europa. Eigenaar JAB Holdings wilde een minderheidsbelang verkopen en hoopte daar 3 miljard euro mee op te halen. De kans was groot dat het bedrijf een plek zou krijgen in de AEX.