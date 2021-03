Een op de vijf vindt lockdown stiekem heerlijk: hierdoor komt dat

Amsterdam - Het leven en ook de manier waarop we werken stonden het afgelopen jaar aardig op zijn kop door de coronacrisis. Veel werknemers konden niet naar kantoor, horeca en winkels moesten sluiten en we kregen een avondklok. Werden we daar nou massaal ongelukkig van? Volgens hoogleraar Meike Bartels ligt dat genuanceerder.