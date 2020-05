Adyen bezorgt AEX licht lager slot

De AEX-index sloot 0,3% lager op 531,30 punten. De AMX steeg 1,3% naar 715,58 punten. De koersenborden in Londen (+1,1%), Parijs (+1,7%) en Frankfurt (+1,2%) kleurden eveneens groen.

De AEX liep de voorbije twee weken op van 499 punten naar ruim 530 punten. Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, was het dan ook logisch dat sommige beleggers gingen denken aan het nemen van wat winst. „Zelf zijn wij momenteel terughoudend op aandelen. De koersen zijn sinds maart namelijk behoorlijk opgelopen. Wij gaan er vanuit dat de AEX de komende tijd zijwaarts blijft bewegen in een ruime bandbreedte.”

Op Wall Street stond de Dow Jones-index aan het einde van de middag 2,5% hoger. Technologiebeurs Nasdaq klom 0,9%. Het optimisme onder beleggers werd versterkt door het nieuws dat het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax een klinische studie is gestart naar een mogelijk coronavaccin. „Maar als je naar de kenners luistert, is er nog een lange weg te gaan voordat zo’n vaccin er is”, zei Wessels. Volgens hem zaten de beurskoersen in Amsterdam vanochtend aanvankelijk eveneens in de lift, omdat veel economieën weer opengaan terwijl het aantal coronavirusbesmettingen niet toeneemt.

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 11,3% aan de leiding. Ook maandag werd het in de afgelopen maanden fors weggezakte vastgoedfonds al massaal opgepikt door beleggers.

De financiële waarden waren de afgelopen weken eveneens achtergebleven, maar maakten vandaag een inhaalslag. De bankaandelen ABN Amro en ING werden respectievelijk 9,8% en 6,8% meer waard. De verzekeraars Aegon (+8,2%), ASR (+2,1%) en NN (+3,8%) waren eveneens in trek.

Betalingsverwerker Adyen (-4,5%) deed een stap terug na de fraaie koersstijging van de afgelopen twee weken van €1000 naar bijna €1200. Analist Jos Versteeg (InsingerGilissen) zag dit echter niet als een ideaal moment voor beleggers om in aandelen Adyen te stappen. „Als je het nu koopt, kan het een lange tijd duren voordat je weer op winst staat”, waarschuwde hij. Versteeg toonde zich niettemin onder de indruk van de marktpositie van het krachtig groeiende Adyen. „Ten opzichte van de concurrentie heeft Adyen een enorme voorsprong.” Uit de aandeelhoudersvergadering die Adyen vanochtend hield, kwam trouwens weinig nieuws.

De AEX werd ook omlaag getrokken door beurszwaargewicht Unilever (-1,1%). Zorgtechnologieconcern Philips (-2,6%) en biotechnologiebedrijf Galapagos (-3%) behoorden tevens tot de achterblijvers.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM met een winst van 10,6% aan kop. „Dit kan een technische indicatie zijn dat beleggers denken dat het ergste achter de rug is bij Air France KLM en dat al het slechte nieuws nu wel is ingeprijsd in de koers”, legde beleggingsstrateeg Wessels uit. Het luchtvaartconcern houdt vanmiddag trouwens zijn aandeelhoudersvergadering.

Signify werd 5,7% hoger verhandeld. De verlichtingsproducent kondigde aan een nieuwe financieel topman te hebben gevonden.

Smallcapfonds Wereldhave verloor 0,8%. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietrating van het vastgoedfonds met twee stappen verlaagd tot een junkstatus.

CM.com klom 4,5% op de lokale markt. Het technologiebedrijf doet een overname en geeft daarvoor aandelen uit.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.