KLM schiet omhoog op kalme beurs

Rond 12.00 uur stond de AEX-index 0,1% hoger op 533,3 punten. De AMX steeg 1,3% naar 715,3 punten. De koersenborden in Londen (+1,7%), Parijs (+1,6%) en Frankfurt (+0,9%) kleurden eveneens groen.

„Beleggers zijn enthousiast over ontwikkelingen die moeten leiden tot een coronavaccin. Maar als je naar de kenners luistert, is er nog een lange weg te gaan”, zei Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro. Volgens hem zaten de beurskoersen vanochtend aanvankelijk eveneens in de lift, omdat veel economieën weer opengaan terwijl het aantal coronavirusbesmettingen niet toeneemt.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting bijna 2% hoger na maandag gesloten te zijn geweest vanwege Memorial Day. Het toch al grote optimisme op de beurzen werd versterkt door het nieuws dat het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax een klinische studie is gestart naar een mogelijk coronavaccin.

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 10,1% aan de leiding. Ook maandag werd het in de afgelopen maanden fors weggezakte vastgoedfonds massaal opgepikt door beleggers.

De financiële waarden lagen er eveneens zonnig bij. De bankaandelen ABN Amro en ING werden respectievelijk 5,3% en 3,5% meer waard. De verzekeraars Aegon (+4,8%), ASR (+3,3%) en NN (+2,5%) waren eveneens in trek.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,6%) profiteerde van de hogere olieprijzen. Het ’zwarte goud’ werd duurder nadat Rusland voorspelde dat vraag en aanbod deze zomer in balans kunnen komen.

Betalingsverwerker Adyen zakte 2% na de fraaie koersstijging van de afgelopen twee weken van €1000 naar bijna €1200. De defensieve fondsen Ahold Delhaize (-1,9%) en Unilever (-1,6%) behoorden eveneens tot de achterblijvers.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM met een winst van 11,1% aan kop bij hoge handelsvolumes. „Dit kan een technische indicatie zijn dat beleggers denken dat het ergste achter de rug is bij Air France KLM en dat al het slechte nieuws nu wel is ingeprijsd in de koers”, legde beleggingsstrateeg Wessels uit. Het luchtvaartconcern houdt vanmiddag trouwens zijn aandeelhoudersvergadering.

Signify werd 5,9% hoger verhandeld. De verlichtingsproducent kondigde aan een nieuwe financieel topman te hebben gevonden.

Basic-Fit sterkte nog eens 4,4% aan. Beleggers houden er steeds meer rekening mee dat sportscholen eerder opengaan dan de nu geplande 1 september.

Smallcapfonds Wereldhave verloor 1,2%. Moody’s heeft de kredietrating van het vastgoedfonds met twee stappen verlaagd tot een junkstatus.

CM.com klom 5,8% op de lokale markt. Het technologiebedrijf doet een overname en geeft daarvoor aandelen uit.

