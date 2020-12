Farmaceut AstraZeneca koopt Alexion voor $39 miljard

Voor Alexion, dat zich heeft gespecialiseerd in weesgeneesmiddelen tegen zeer zeldzame aandoeningen, werken meer dan 3000 mensen. Vorig jaar had Alexion $5 miljard aan inkomsten uit de verkoop van geneesmiddelen en zette het een winst in de boeken van $2,4 miljard.

Prijs

De prijs die AstraZeneca betaalt voor Alexion Pharmaceuticals komt neer op $175 per aandeel. Vrijdag noteerde een aandeel van de Amerikaanse firma aan de beurs nog $121. Per aandeel betalen de Britten $60 in contanten en de rest in aandelen. De overname wordt naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van 2021, mits de aandeelhouders en toezichthouders akkoord gaan.