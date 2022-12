’Duitse Uniper moet van Brussel energietak in Nederland afstoten’

De Europese Commissie heeft zichzelf een deadline tot uiterlijk vrijdag 16 december gegeven om te bepalen of er groen licht komt voor het omvangrijke steunpakket van de Duitse overheid om Uniper overeind te houden. De Duitse staat is in totaal al 29 miljard euro kwijt.

Uniper heeft een grote kolen- en biomassacentrale op de Maasvlakte. Ook heeft het bedrijf drie gasgestookte centrales in een aantal steden in Zuid-Holland. Aandeelhouders van Uniper moet op 19 december bij een bijzondere aandeelhoudersvergadering nog stemmen over de mega-ingreep van de Duitse regering.

Uniper leed in de eerste negen maanden van dit jaar een verlies van maar liefst 40 miljard euro. Dat kwam omdat de toevoer van goedkoper Russisch gas sterk is afgenomen waardoor het bedrijf op de openbare markt op zoek moest naar andere bronnen die veel duurder waren. Die kosten konden niet volledig worden doorberekend aan afnemers. In het miljardenbedrag houdt Uniper ook rekening met toekomstige verliezen.

Vorige maand trok Uniper in ons land nog aan het kortste eind in een langslepend conflict over de vroegtijdige sluiting van een kolencentrale. De rechtbank in Den Haag wees een miljardclaim voor een schadevergoeding van de Nederlandse Staat af. Uniper liet na de uitspraak te weten om zich te beraden op vervolgstappen, maar geen voornemens te hebben om te vertrekken uit Nederland