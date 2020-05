Air France neemt temperatuur op van passagiers

Air France heeft bekendgemaakt dat er aan boord speciale infrarode thermometers komen die de lichaamstemperatuur meten. Wie meer dan 38 graden heeft mag in beginsel niet meevliegen. Het is volgens de onderneming een extra maatregel om te helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Er zijn al maatregelen getroffen zoals het uit elkaar zetten van passagiers in de toestellen en mondmaskers voor de bemanning. Ook worden de vliegtuigen extra gereinigd en ontsmet en is er tijdens de vlucht meer luchtverversing dan eerder gebruikelijk was. De website van Air France-partner KLM laat reizigers weten dat ze van 11 mei tot zeker eind augustus bij het instappen mondmaskers of gezichtsbedekking moeten dragen en dat het raadzaam is die tijdens de vlucht te blijven dragen.