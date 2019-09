'Klein openingsverlies voor AEX'

Het Britse Lagerhuis heeft voor de tweede keer in een week tegen een oproep voor vervroegde verkiezingen van premier Boris Johnson gestemd. Johnson heeft gezworen dat Groot-Brittannië op 31 oktober uit de EU stapt, ook als er geen akkoord met Brussel is. Een wet om een vertrek zonder akkoord te voorkomen werd maandag echter formeel bekrachtigd door de koningin.

Op het Damrak kwam Kiadis Pharma met een handelsupdate. Het biotechnologiebedrijf heeft zijn kosten in het eerste halfjaar zien oplopen. Kiadis was voornamelijk meer geld kwijt aan de uitbreiding van zijn personeelsbestand. Als gevolg daarvan liep ook het verlies op van het bedrijf, dat nog geen omzet genereert. De kaspositie verbeterde daarentegen met 2,4 miljoen euro tot 62,7 miljoen euro.

GTH

Ook Ease2Pay kwam met een handelsbericht. De betalingsdienstverlener heeft het gebruik van zijn betaalplatform in de eerste helft van het jaar sterk zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ease2Pay realiseerde met het platform een omzet van 91.000 euro, tegen 12.000 euro een jaar terug.

De in Amsterdam genoteerde telecomonderneming VEON heeft zijn dochterbedrijf Global Telecom Holding (GTH) van de Egyptische beurs gehaald. Het einde van de beursnotering moet VEON helpen de bedrijfsstructuur van GTH te vereenvoudigen. Vorige maand kreeg VEON al groen licht van zijn aandeelhouders om de notering van GTH te beëindigen.

BMW

In Frankfurt staat BMW in de schijnwerpers. De Duitse autobouwer zet zich schrap voor de gevolgen van een mogelijke harde scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Daarvoor heeft de autofabrikant 300 miljoen euro opzij gezet. Ook is in de voorziening rekening gehouden met een mogelijke verdere verslechtering van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 568,09 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 823,25 punten. Parijs en Londen zakten 0,3 procent en 0,6 procent. De DAX in Frankfurt won 0,3 procent. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.835,51 punten. De bredere S&P 500 sloot vlak en schermenbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent.

De euro was 1,1043 dollar waard, tegen 1,1061 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,5 procent tot 58,16 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent op 62,86 dollar per vat.