Groei economie eurozone op 0,2 procent

Het cijfer van Eurostat komt overeen met de verwachting die economen in doorsnee hadden. In vergelijking met een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 1,1 procent. Ook dit was conform de gemiddelde verwachting van economen.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat eveneens een groei van 0,2 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis groeide de economie van de EU met 1,3 procent.

De werkgelegenheid in de eurolanden groeide het voorbije kwartaal in doorsnee met 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Ook voor de gehele Europese Unie werd een groei van de werkgelegenheid met 0,2 procent opgetekend. Dit was in het eerste kwartaal nog 0,4 procent voor zowel de eurozone als de EU.