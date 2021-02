DSM sluit coronajaar boven verwachting af

Over heel 2020 boekte DSM een omzet van €8,1 miljard, een fractie hoger dan de €8,0 miljard in 2019. De voedingstak was goed voor een omzet van €6,4 miljard, een stijging van 6%. De winstgroei kwam met 7% zelfs 2 procenpunt hoger uit dan de doelstelling. De materialendivisie ondervond daarentegen behoorlijk hinder van corona. Die omzet daalde van €1,7 miljard in 2019 naar €1,52 miljard afgelopen jaar.

„In het vierde kwartaal bleven de omstandigheden in menselijke voeding bleven erg sterk, vooral bij voedingssupplementen, terwijl diervoeding herstelde na een voorraadvermindering halverwege het jaar”, aldus de co-ceo’s Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze in een gezamenlijke verklaring. „Materials zag een sterk herstel in de vraag gedreven door de automotive sector.”

"DSM gewapend tegen immense crises"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp: „De verrassend goede resultaten tonen aan dat DSM zichzelf strategisch zo goed heeft gepositioneerd, dat het speciaalchemiebedrijf zelfs is gewapend tegen de impact van een immense crisis als de coronacrisis.” Volg @GertvanHarskamp op Twitter

DSM richtte zich afgelopen jaar nog meer richting voeding. Eind september verkocht het Limburgse chemiebedrijf zijn kunstharstak, een belangrijk deel van de materialendivisie, voor €1,6 miljard aan het Duitse Covestro. Daarnaast kocht het concern biotechnologiebedrijf Glycom voor €765 en het Oostenrijkse diervoederbedrijf Erber voor bija €980 miljoen.

Rekeninghoudend met deze desinvestering dan daalde het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) over heel 2020 met 1% tot ruim €1,5. In het laatste kwartaal wist DSM echter duidelijk herstel te zien. Toen kwam het uit op €390 miljoen, een stijging van 5% en beduidend meer dan de €375 miljoen waar analisten op hadden gerekend.

Voor 2021 verwacht DSM een dubbelcijfer groei van het bedrijfsresultaat door herstel van de materialentakn en een sterke prestaties bij voeding.