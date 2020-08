Instroom in bijstand neemt gestaag toe

Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering op een totale beroepsbevolking van 9,2 miljoen mensen. Dat zijn er bijna 2000 meer dan een jaar eerder en 12.000 meer dan in december 2019. Sinds het eind van vorig jaar is de instroom in de bijstand per kwartaal hoger dan de uitstroom.

Relatief groot is het verschil met vorig jaar onder jongeren tot 27 jaar, waar sprake was van een plus van 5% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen voor jongeren daalde, onder meer als gevolg van corona. Volgens het CBS is er sprake van een daling van de arbeidsdeelname van deze groep. Bij de groep 27-45 jaar daalde het aantal bijstandsuitkeringen, bij de groep 45-plus was er een lichte stijging van 0.4%.

Noodsteun

Het kabinet heeft massaontslagen de afgelopen maanden weten te voorkomen door noodsteun, waardoor het effect op eventuele doorstroming van een werkloosheidsuitkering naar de bijstand vooralsnog beperkt lijkt. Door de noodsteun werken er nog honderdduizenden mensen bij bedrijven, die het anders mogelijk niet hadden gered.

In het eerste kwartaal van 2020 stroomden 29000 personen tot de AOW-leeftijd in en bijna 21000 uit. Doorgaans wordt een bijstandsuitkering beëindigd bij de pensioenleeftijd. De uitkering voor een alleenstaande bedraagt €1059,03 per maand, voor een stel naar €1512.90. Die bedragen zijn netto.