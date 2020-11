Wilde weekrit voor bitcoin eindigt met kater

Aan het begin van de week was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de bitcoin. De cryptomunt zette de indrukwekkende opmars in de voorbije weken onverminderd voort met op woensdag nog een tussentijdse piek tot ruim boven de $19.000.

Daarmee kwam het hoogste niveau ooit van net onder de $20.000 binnen handbereik. De aanhoudende animo om in de bitcoin te stappen werd mogelijk aangewakkerd door positieve uitlatingen van de topman van PayPal over het gebruik van cryptomunten op zijn platform.

Aan het einde van de week kwam er een snelle afkoeling op gang voor de bitcoin die in een dag tijd een harde klap maakte tot ruim onder de $17.000. Zorgen dat Amerika overweegt scherpere regels voor cryptomunten in te gaan stellen, speelde een grote rol bij de onverwachtse duikvlucht. De digitale munt viel daarmee terug naar het laagste niveau van eerder deze maand.

Toch hebben beleggers in de bitcoin dit jaar bepaald geen reden tot klagen. De cryptomunt stond begin januari nog dicht boven de $7000. Na het dieptepunt in maart tot net onder de $5000 in reactie op de uitbraak van de coronacrisis is de digitale munt vanaf april al met een prachtige rit omhoog bezig.