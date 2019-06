Unilever, moederbedrijf van onder meer Dove, wil groeien in opkomende markten. Ⓒ Bloomberg Unilever… 54.17 -0.28 %

Sparen levert niks meer op. Beleggen, zeker in opkomende markten, mogelijk wel. Maar de particulier die in Azië, Latijns Amerika of Afrika wil investeren, moet tegen een achtbaanritje kunnen. Fondsaanbieders schermen vaak wél met hoge rendementen, maar laten de bewegelijkheid onderbelicht.