Ict-bedrijf Incentro weg uit Turkije

In een persbericht meldt de automatiseerder vrijdag na drie jaar aanwezigheid dat het Turkse ondernemingsklimaat te snel verslechtert. Het bedrijf boekte afgelopen jaren zelf telkens wel groei.

„Na jaren knokken hebben we helaas onze activiteiten in Turkije moeten stoppen”, aldus directeur Stef Lagomatis. Incentro zetelde in Istanboel.

Groei elders

Elders in de wereld profiteert Incentro juist van de groei. De jaaromzet komt volgens het bericht uit op „ruimschoots boven €35 miljoen”. Het bedrijf breidt bijvoorbeeld in Kenia, waar het met Google samen opereert.

Er werkten vijftien mensen voor Incentro in Turkije, op een totaal van driehonderd bij het bedrijf met de hoofdzetel in Utrecht. Incentro levert ict-diensten aan bedrijven en overheden en overheidsinstellingen en werd onlangs verkozen tot de producent met de meest irrante reclame.