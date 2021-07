Vastgoedmagnaat en grondlegger Q-Park Ger Ruijters (90) overleden

Binnenland

Carré, de rouwkamer van beroemdheden

Koninklijk theater Carré in Amsterdam heeft een traditie als nationale rouwkamer van bekende landgenoten. Toch is het opbaren van Peter R. de Vries in het voormalige circusgebouw opmerkelijk omdat eerder alleen theaterartiesten die eer in Carré te beurt viel. Een blik in de geschiedenis.