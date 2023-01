Premium Het beste van De Telegraaf

Goedkoopste e-bike is eigen fiets: geen schoonheidsprijs, wel 30 kilometer per uur

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

De Swytch Air-ombouwkit zit voorop op je fiets. Ⓒ Eigen foto

HAARLEM - Een elektrische fiets is bepaald niet goedkoop. Maar niet iedereen weet dat er een goedkopere optie is: je eigen fiets omtoveren tot e-bike. En dat is makkelijker dan je wellicht denkt.