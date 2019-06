TIE Kinetix sluit overeenkomst met printermaker

TIE Kinetix zal ervoor zorgen dat de samenwerkende partij, waarvan de naam niet bekend wordt gemaakt, meer digitale mogelijkheden krijgt om zijn printers te verkopen via zijn lokale distributeurs. De overeenkomst beslaat meer dan 1500 wederverkopers in meer dan 160 landen. Het project is al van start gegaan.

