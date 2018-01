Schade-experts en herstellers maken overuren

Volgens taxateur Nederlof & Partner b.v. is dat is vooral schade aan daken van huizen. „Dakpannen en bomen die tegen woningen aanwaaiden,” legt één van de twee eigenaren van het landelijk actieve taxatiekantoor (onder meer bekend uit de rijdende rechter) uit. De twaalf medewerkers van het buro verwerkten donderdag en vrijdag meer dan 100 schademeldingen. „Alleen in noodgevallen zijn we direct polshoogte gaan nemen, anders stellen we zo snel mogelijk een actieplan op met een schadeherstelbedrijf of aannemer. De taxatie volgt dan later.”

De grootste taxateur van het land, CED uit Capelle aan de IJssel, laat weten dat de spoedschademeldingen al binnenkwamen tijdens de storm. „Op de piekmomenten kwamen er per minuut meer dan 10 meldingen tegelijk”, aldus directielid Marcel van Dijk.

De SOS Alarmcentrale kreeg 70 meldingen van gekantelde vrachtwagens door.

Op de stormdag zelf is door CED tot laat in de avond gewerkt. Ook komend weekeinde zullen ruim 250 schade-experts en honderden herstellers permanent op weg zijn om zo snel mogelijk zoveel mogelijk gedupeerden te helpen.

110 miljoen schade

Verzekeraars zetten volgens hun branchevereniging Verbond van Verzekeraars (VvV) extra mankracht in om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken. Daar is ongeveer voor 90 miljoen geclaimd. Het aantal schademeldingen in de land- en tuinbouw is bij verzekeraar Interpolis opgelopen tot 1200. Interpolis schat dat de storm voor 20 miljoen aan schade in de agrarische sector heeft veroorzaakt.

Bruiloft

De storm die donderdag vooral over het westen en midden van het land trokmet windkracht 9, 10 en 11 was de op twee na grootste van deze eeuw. In 2007 zorgde een januaristorm voor een schadepost van 175 miljoen euro. Op 28 oktober 2013 stokte de teller volgens het VvV bij 115 miljoen euro. Jaarlijks trekken er vier á vijf stormen over het land, met een gemiddelde jaarschade van 50 miljoen euro.

Nederlandse schadeverzekeraars moesten 63 keer in actie komen nadat complete daken, soms zelfs van meerdere woningen en panden tegelijk, door de storm werden verwoest. Daarnaast werd veel schade aangericht door bomen die ontworteld raakten en op auto’s of woningen vielen. Ook rondvliegende dakpannen en puin veroorzaakten schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen.

Opvallend is dat bij geen van de drie verzekeraars die Bruilofts-annuleringsverzekeringen verkopen, een annulering binnen is gekomen vanwege het stormachtige weer.

Parkieten

Dirkjan Stekelenburg uit Geldermalsen slingerde een hartenkreet de wereld in nadat de storm zijn vogelhok omverblies. „Wegens stormschade heel veel vogels kwijt voornamelijk plusminus zestig valkparkieten vang ze alsjeblieft en laat het me weten!”

Het is al de tweede miljoenenstorm dit jaar, na de eerste op 3 januari met een geschat schadebedrag van circa 10 miljoen euro. Een tweede storm kort na een eerste zorgt vaak voor extra schade als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen.

Het overgrote deel van de stormschade van vandaag valt onder opstal- of inboedelverzekeringen. Verzekeraars keren naar eigen zeggen uit vanaf windkracht 7.

Desalniettemin leidde de storm ook tot teleurstelling of boosheid bij mensen, die schade dachten te kunnen claimen op hun erf, maar dat volgens de voorwaarden van hun verzekering toch niet vergoed krijgen.

Aannemer Herebrij Bouw uit Wolvega (Friesland), was er als de kippen bij met een nieuwe reclameslogan: „Stormschade is helemaal niet fijn, daarom moet u voor het herstel bij Hetebrij Bouw zijn!”