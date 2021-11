Premium Het beste van De Telegraaf

Topdrukte bij installateurs, maar consument twijfelt over overgang naar warmtepomp

Amsterdam - Installateurs komen om in het werk. Veel Nederlanders ’verduurzamen’ hun huis met warmtepompen nu we van het gas af gaan, anderen kopen evengoed nog cv-installaties. Ook flessen propaangas vliegen de deur uit. „Mensen in nieuwbouw missen hun gashaard.”