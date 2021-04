Terugblik webinar over beursgang NPRM

Inmiddels is voor ruim €3 miljoen ingeschreven op de gang van NPRM naar handelsplatform Nxchange en het bedrijf hoopt in totaliteit €4,7 miljoen op te halen. Dit geld zal gebruikt worden om te investeren in productontwikkeling en marketing. „Het is dus niet bedoeld om te cashen”, zo liet Geert Schaaij weten die eerder in het bedrijf investeerde.

Het doel is om 20% aan nieuw kapitaal op te halen, waarmee de beurswaarde op €23,5 miljoen komt. NPRM heeft zeven activiteiten, waaronder paardenregistratie, een huisdierenapp en een app om huisdieren op te sporen. Later dit kwartaal vindt de lancering plaats van de tracking app, die de groeimotor in de komende jaren worden. Schaaij, die vooral bekend is van Beursgenoten, schat dat over zo’n vijf jaar een half miljoen abonnementen van €5 per maand haalbaar is.

Nxchange

Op handelsplatform Nxchange, dat geleid wordt door Marleen Evertsz, staan nog slechts een beperkt aantal bedrijven genoteerd. Hieronder bevindt zich ook Fastned, hoewel dit snellaadbedrijf inmiddels de overgang naar Euronext Amsterdam heeft gemaakt. En na een spectaculaire opmars eind vorig jaar inmiddels €1 miljard waard is. Het ontlokte Schaaij dan ook de hoop dat ’NPRM even succesvol wordt als Fastned.”

Je kan het webinar hier terugkijken.