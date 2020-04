Alphabet voert omzet op; winstgroei valt tegen door corona

De omzet bij Alphabet kwam in de eerste drie maanden van 2020 uit op $41,16 miljard tegen $36,3 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf werd rekening gehouden met een afname naar $32,6 miljard.

De winst per aandeel in het eerste kwartaal steeg van $9,50 (inclusief EU-boete van $1,7 miljard) naar $9,87. In doorsnee werd een grotere toename tot $10,36 voorzien.

De advertentieopbrengsten bij Google, goed voor een leeuwendeel van de totale omzet, liepen op van $30,5 miljard naar $33,7 miljard geholpen door de goede zaken bij videodienst Youtube.

De omzet bij cloudactiviteiten werd ook opgevoerd naar $2,7 miljard tegen $1,8 miljard in het voorgaande jaar. De zogeheten Other Bets kosten alleen maar geld. Die waren goed voor een omzet van $135 miljoen minder dan vorig jaar, en een operationeel verlies van $1,1 miljard.

Topman Sundar Pichai, die aan het roer staat van zowel Alphabet als Google, geeft aan dat Google op dit moment veel aan de ontwikkeling doet van zijn diensten omdat mensen daarop vertrouwen nu ze vanuit huis moeten werken. Wel gaat Google extra de nadruk leggen op kostenefficiënt werken. Toch wil het bedrijf ook blijven investeren in kansen voor de lange termijn.

Google maakte verder bekend dat het Amerikaanse personeel, waarvan het merendeel in Silicon Valley werkt, nog zeker twee maanden thuis moet werken. Wereldwijd heeft de techreus inmiddels ruim 123.000 werknemers, zo'n 20.000 meer dan een jaar eerder.

Beleggers in de VS reageerden verheugd op de meevallende omzetontwikkeling bij Alphabet. Het aandeel werd nabeurs flink hoger gezet.