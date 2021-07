Vastgoedmagnaat Xu Jiayin in het nauw in China

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De bomen groeien niet langer tot in de hemel, zo heeft Xu Jiayin (62) ontdekt. De oprichter en eigenaar van het Chinese vastgoedimperium Evergrande was in 2017 nog de rijkste man van China. Maar door wel heel scherp aan de wind te zeilen is zijn vermogen in vier jaar tijd bijna gehalveerd, vlooien toezichthouders de boeken van zijn bedrijf door en dreigt het vastgoedimperium weg te zakken in een moeras van schulden en schimmige transacties.