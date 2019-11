Aedifica krikt huurinkomsten flink op

Brussel - Beursnieuwkomer in Amsterdam Aedifica heeft in het afgelopen kwartaal fors hogere huurinkomsten behaald. Die stegen in het op 30 september afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 44 procent tot ruim 35 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder, zo meldt de Belgische zorgvastgoedinvesteerder .