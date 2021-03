Topman Elon Musk heet voortaan ’Technoking van Tesla’

Premium Financieel

Marketeers: hygiënisch is nieuwe duurzaam door coronacrisis

Jarenlang werden we bestookt met advertenties waarin alles groen, duurzaam of authentiek moest zijn. Maar corona maakt alles anders, ook de marketingtaal. „Circulair is dood tot corona voorbij is. Hygiënisch is het nieuwe duurzaam.”