Baas DNB: belastingstelsel is aan herziening toe

Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) bij tv-programma Goedemorgen Nederland van WNL. Volgens Knot is het huidige belastingstelsel heel erg ingewikkeld. „Steeds meer mensen hebben moeite met invullen”, aldus de DNB-baas. Hij wees vooral naar het „toeslagencircus”, waar mensen niet wijs uit lijken te worden.

Verder werd Knot gevraagd naar de toenemende signalen over een ophanden zijnde recessie. Knot zei zeker rekening te houden met eventuele krimp, al zal het volgens hem niet zo’n vaart lopen. Als de economie al een lichte terugval laat zien, is het volgens de DNB-baas ook zaak dat dit niet wordt „gedramatiseerd.”

Volgens Knot is het twintig jaar geleden dat het belastingstelsel voor het laatst grondig werd herzien. Sinds die tijd zijn er steeds meer politieke wensen verpakt. „Die kerstboom die wordt zwaarder en zwaarder”, aldus Knot. Hij meent dat de tijd daarom rijp is voor een fundamentele herziening. Door het stelsel te vereenvoudigen moet het voor alle mensen beter te begrijpen zijn.

Wel erkent Knot dat de inflatie op dit moment veel te hoog is. Dat is vooral het effect van de stijgende energie- en voedselprijzen. Ingrepen door de toezichthouder kunnen daar niet zo snel iets aan veranderen. Wat voor hem belangrijk is dat de angst voor inflatie „geen wortel schiet” in de economie.

Zo waarschuwde hij onder andere voor de loon-prijsspiraal waarbij gestegen loonkosten door producenten worden doorberekend in de prijzen. De hogere prijzen zouden juist weer tot hogere looneisen leiden, aangezien werknemers hun koopkracht willen behouden.