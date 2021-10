Storing online gokken inmiddels opgelost

Kopieer naar clipboard

Mag je eindelijk legaal online gokken, is er een storing. Ⓒ Rob Engelaar

DEN HAAG (ANP) - Sinds 1 oktober is het in Nederland legaal om online te gokken, maar door een storing in het zogeheten Cruks-systeem was het nog niet mogelijk. Die storing is zaterdag iets na tienen opgelost, meldt de Kansspelautoriteit.