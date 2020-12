AEX vlak na spectaculair beursjaar

Rond vier uur noteert de AEX-index 0,02% hoger op 629,3 punten. Op dinsdag werd tussentijds al een jaarrecord neergezet van 633,12 punten. Dat was tevens het hoogste niveau sinds medio 2001. Tijdens de coronacrash in maart dook de AEX echter naar een dieptepunt van 389,60 punten. De beursindex boekte sindsdien een wonderbaarlijk herstel.

Bekijk ook: Flink wat beurswinst voor belegger die hoofd koel hield in coronacrisis

De AMX gaat vanmiddag 0,01% vooruit naar 939,3 punten. De beurzen in Londen (-0,2%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (-0,3%) blijven eveneens dichtbij de slotstanden van dinsdag.

’Beurzen in wachtstand’

„De beurzen zijn in de wachtstand gegaan richting het nieuwe jaar”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Dinsdag was er nog wel behoorlijk beweging op de markten door de discussie over een mogelijk groter steunpakket in de VS. Maar de Republikeinse leider Mitch McConnell blijkt niet voor het uitschrijven van grotere cheques te zijn.”

Op de beurzen in onder meer Frankfurt, Milaan en Zürich kan vandaag trouwens voor de laatste keer in 2020 worden gehandeld. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn donderdag nog een halve dag open. Ook Londen en Madrid kennen op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. Vrijdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

Op Wall Street is de Dow Jones-index vanmiddag 0,3% hoger van start gegaan. Techbeurs Nasdaq kwam met een winst van 0,5% uit de startblokken. De beurzen in New York sloten dinsdag 0,2% tot 0,4% lager nadat de hoop op een snelle uitbreiding van het coronasteunpakket vervloog.

Aan het coronafront heeft de Britse medicijnwaakhond het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Eerder deze maand werd het coronavaccin van Pfizer en BioNTech al akkoord bevonden door de Britten.

Hoofdrol Prosus in AEX

In de AEX heeft beurszwaargewicht Prosus de wind in de rug met een winst van 1,5%. De techinvesteerder profiteert van de koerssprong van de Chinese deelneming Tencent (+5,5%) op de beurs in Hongkong. Het aandeel Tencent stond maandag nog zwaar onder druk nadat China strengere maatregelen oplegde aan Alibaba-dochter Ant Group. Maar analisten denken dat de overheid in Peking uiteindelijk niet te hard zal optreden tegen techreuzen als Alibaba en Tencent.

Staalfabrikant ArcelorMittal plust 1,2%. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway dikt 1,1% aan.

ASML mag 0,4% bijschrijven. Chipgigant Intel, een grote klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant, is in het vizier van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb (Third Point) gekomen. Loeb vindt dat Intel teleurstellend presteert in vergelijking met branchegenoten en wil dat het concern strategische alternatieven bekijkt, waaronder een opsplitsing en de verkoop van onderdelen.

Betalingsdienstverlener Adyen (-1,2%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. Telecomconcern KPN zakt 1%.

In de AMX is Pharming de koploper met een plus van 4,5%. Het biotechfonds heeft een grillige rit achter de rug op de beurs.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-1,9%) staat onderaan bij de middelgrote fondsen. Volgens onderzoeksbureau Cirium heeft de coronacrisis een einde gemaakt aan 21 jaar van passagiersgroei voor de wereldwijde luchtvaartindustrie. Het passagiersverkeer kelderde dit jaar naar schatting met 67%. Daarmee is het aantal passagiers terug op het niveau van 1999.

Bekijk ook: Deze drie aandelen kunnen in 2021 gaan knallen

Het lokaal genoteerde Ctac laat 1,4% liggen. De automatiseerder staakt zijn activiteiten in Frankrijk. Daarnaast heeft Ctac een langslepend juridisch geschil met een cliënt beëindigd zonder naar eigen zeggen nadelige gevolgen voor het resultaat.

Oranjewoud, het moederbedrijf van bouwer Strukton en ingenieursbureau Antea, gaat 3,3% achteruit. Grootaandeelhouder Gerard Sanderink is door de commissarissen van Oranjewoud tot de orde geroepen. Sanderink is deze week in het nieuws gekomen vanwege het bedreigen van een politie-inspecteur en het mogelijk vernietigen van bewijs. „Wat hier gebeurt kan echt niet”, laat president-commissaris Herman Spenkelink weten, die actiever toezicht op Sanderink wil gaan houden. Volgens hem is Sanderink „een bijzonder mens, anders had hij ook niet zoveel opgebouwd en 15.000 man aan het werk”. Spenkelink: „Maar het is nu zaak om te voorkomen dat Sanderink afbreekt wat hij in al die jaren heeft opgebouwd.”

In de speciale eindejaars-aflevering van de podcast Kwestie van Centen blikken Martin Visser en Herman Stam terug op een heftig jaar.