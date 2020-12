AEX zet met steun Prosus jacht op jaartop weer in

Rond kwart over negen noteert de AEX-index 0,2 hoger tot 630,5 punten. Op dinsdag werd tussentijds al een jaarrecord neergezet van 633,1 punten. Dat was tevens de hoogste niveau sinds medio 2001. De Midkap-index gaat 0,1% achteruit naar 939,21 punten.

De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen 0,1%. Parijs bleef vrijwel vlak.

Op de beurzen in onder meer Frankfurt, Milaan en Zürich kan woensdag voor de laatste dag worden gehandeld. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn op donderdag nog een halve dag open. Ook Londen en Madrid kennen op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. Vrijdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

Naar verwachting zal de handel woensdag rustig verlopen. Alleen uit Amerika komen nog enige macrocijfers die waarschijnlijk weinig impact gaan hebben op de stemming. Wall Street kwam dinsdag al nauwelijks in beweging na de recordreeks in voorgaande dagen.

In het Verenigd Koninkrijk zal het Britse parlement woensdag vrijwel zeker met een grote meerderheid instemmen met het handelsakkoord met de Europese Unie dat op het nippertje een chaotische no-dealbrexit heeft voorkomen. Zowel het Britse Lagerhuis als het Hogerhuis is voor een speciale zitting teruggeroepen van de kerstvakantie.

Aan het coronafront heeft de Britse medicijnwaakhond het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Eerder deze maand werd het coronavaccin van Pfizer/BioNTech al goedgekeurd door de Britten. In de Europese Unie is het vaccin Comirnaty van Pfizer/BioNTech tot nu toe het enige vaccin dat is toegelaten.

Hoofdrol Prosus

In de AEX had vooral Prosus de wind in de rug met een winst van 2,9% gesteund door de goede gang van zaken bij de Chinese techreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Galapagos zat ook in de voorhoede. Het biotechfonds stijgt 0,8%.

ASML dikt 0,1% aan. De grote Amerikaanse chipproducent Intel, een grote klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant, is in het vizier van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb gekomen. Loeb vindt dat Intel teleurstellend presteert in vergelijking met branchegenoten en wil dat het concern strategische alternatieven bekijkt, waaronder een opsplitsing en de verkoop van onderdelen.

Heineken daarentegen moet 0,9% afstaan. Unilever kijkt aan tegen een verlies van 0,4%.

Midkapper Air France KLM koerst nog eens 1,5% hoger. olgens onderzoeksbureau Cirium heeft de coronacrisis een einde gemaakt aan 21 jaar van passagiersgroei voor de wereldwijde luchtvaartindustrie. Het wereldwijde passagiersverkeer kelderde dit jaar naar schatting met 67 procent. Daarmee is het verkeer beland op het niveau van 1999.

In de speciale eindejaars-aflevering van de podcast Kwestie van Centen blikken Martin Visser en Herman Stam terug op een heftig jaar.