Uitzender Randstad met vacatures weer op niveau van voor coronacrisis

In het eerste kwartaal presteerde het bedrijf met name in Frankrijk en de Verenigde Staten beter dan het zelf had voorzien, ondanks de lockdowns en macro-economisch onzekerheden.

In het eerste kwartaal boekte Randstad een groei op eigen kracht, dus zonder hulp van overnames, van 6,4 procent tot een omzet van 5,5 miljard euro.

Daarbij was vooral in Europa en de Verenigde Staten sprake van een sterk herstel. In andere delen van de wereld sprak de uitzender van „robuuste groei.” Dat resulteerde in een winst van 153 miljoen euro, tegen 49 miljoen euro vorig jaar.

In Nederland boekte Randstad een groei van 9 procent, waarbij ook de winstmarges verbeterden. Verder was in Frankrijk sprake van 4 procent groei en werd in Noord-Amerika 5 procent meer omgezet.