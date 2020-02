Ouder stel moet naar rechter om vergeten pannetje

Dat meldt AM web, medium voor de verzekeringsbranche.

Pas toen de hele woning vol rook stond, alarmeerden buren de dochter van het stel, die in de buurt woonde. Zij zette het fornuis uit. Het hele interieur was toen al bedekt met een vettige laag. De schade was fors: bijna €12.000 aan de opstal en zo’n €13.000 aan de inboedel.

Budgetpolis

De senioren hadden een budgetpolis bij verzekeraar Klaverblad. Die wilde alleen de schade aan de inboedel vergoeden. De oorzaak van de schade, het aanbranden van voedsel, was volgens hun polis namelijk geen verzekerde gebeurtenis.

Volgens Klaverblad was er geen sprake van brand maar van schade door vettige rook en viel de volledige schade daarom niet onder de dekking van de budgetpolis, die de ouderen hadden afgesloten.

Schade door rook of vet vanwege aangebrand voedsel was in de uitgebreidere polis van deze verzekeraar wél gedekt.

Het stel nam een contra-expert in de arm, die vond dat ’aangebrand voedsel’ weliswaar geen gedekte oorzaak is in de budgetpolis, maar schroeien, zengen en smelten door de hitte van een ander voorwerp wel. En dat was het geval bij de gesmolten spekblokjes. De hitte van de pan zorgde uiteindelijk voor schade aan de opstal en inboedel.

Verkoolde spekreepjes

De rechter moest uiteindelijk de knoop doorhakken, aldus AM web. „Het verkolen van de spekreepjes kan redelijkerwijs worden aangemerkt als schroeien, zodat de schade aan de opstal […] gevolg is van schroeien, als gevolg van de hitte-uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp, te weten de pan.”

Volgens de rechter was niet de vetwalm, maar schroeien de voornaamste oorzaak van de schade aan de opstal. En dus moest Klaverblad de schade vergoeden. Ook de juridische kosten van het stel moet de verzekeraar betalen.

De jurist van de contra-expert verbaast zich erover dat de verzekeraar überhaupt een polis aanbiedt waarin brand gedeeltelijk wordt uitgesloten van dekking, en vindt het niet netjes dat een 83-jarige man naar de rechter moet om zijn gelijk te krijgen. „Ik denk niet dat een consument de gevolgen daarvan kan overzien.”