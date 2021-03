Hedgefondsbaas Bill Hwang bezorgt Wall Street paniek

Billy Hwang, hedgefondsmanager. Wall Street verkoopt nu massaal aandelen die met zijn fonds verbonden waren. Ⓒ BLOOMBERG

Amsterdam - Beleggers op Wall Street zijn in paniek geraakt door het ineenstorten van Archegos, het hedgefonds van miljardair Bill Hwang. Onder meer Morgan Stanley, Goldman Sachs en Deutsche Bank hebben voor het weekend in een noodvaart voor bijna $30 miljard aan aandelen van het fonds geloosd. De angst is dat de ’fire sale’ nog niet voorbij is.