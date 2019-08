Corporaties domineren huursector grote steden

Dat blijkt uit de Volkskrant Top 300 Huisbazen, een onderzoek in samenwerking met het Kadaster naar de eigendomsverhoudingen in de Nederlandse huursector.

In Amsterdam hebben corporaties 61 procent van de huurhuizen in handen. De grootste particuliere belegger daar is de Sint Antonius Stichting, een goededoelenorganisatie die is opgezet door ex-banketbakker Jo Schopman. In Eindhoven en Tilburg is het aandeel van de corporaties in de huursector met 68 procent ook relatief hoog.

Den Haag vormt een uitzondering. Daar spelen institutionele beleggers en particuliere ondernemers als Harry Hilders en Chris Thünnessen een grote rol. Hilders is met ruim 5500 woningen de op één na grootste particuliere belegger in huurwoningen van Nederland.