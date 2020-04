Federal Reserve zag noodzaak voor krachtig optreden

Toch was er geen unanieme steun voor de renteverlaging met 1 procentpunt. Een aantal beleidsmakers zag liever een verlaging met 0,5 procentpunt om te voorkomen dat de rente te dicht bij het nulpunt kwam. De Fed heeft zich nooit een voorstander van negatieve rente, zoals die er in Europa is, getoond. Uiteindelijk werd toch besloten dat een forsere renteverlaging de risico's voor de economie beter zou verzachten. Die verlaging geeft volgens de beleidsmakers niet alleen directe steun, maar helpt ook op langere termijn als de economie weer opkrabbelt.

De Fed ziet verder dat de door de maatregelen om het coronavirus in te dammen, bepaalde patronen kunnen veranderen, zoals winkelgedrag. Toch zou online winkelen nooit de volledige terugval in de winkelverkopen kunnen opvangen waardoor de maatregelen de economie hoe dan ook zouden schaden. Sectoren als de detailhandel, horeca en toerisme hebben het meest te lijden onder de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. In die sectoren zijn dan ook veel mensen werkloos geworden.