Ondanks corona nog lichte groei Nederlandse industrie

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De inkoopmanagersindex die Nevi maandelijks samenstelt, is afgelopen maand gedaald van 52,9 naar 50,5. Een cijfers boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Dat in maart nog groei is gemeten kan volgens de vereniging „op zijn zachtst gezegd verrassend” worden genoemd.

Pinbetalingen

Met name producenten van consumptiegoederen melden nog een groei van de productie. Dat past volgens Nevi bij eerdere cijfers over het aantal pintransacties in bijvoorbeeld supermarkten en doe-het-zelfzaken. In andere sectoren was wel sprake van een krimp.

Nevi gaat er wel van uit dat ook de Nederlandse industrie uiteindelijk hard zal worden geraakt door de coronacrisis. „Het lijkt nauwelijks voorstelbaar dat een open economie als de Nederlandse immuun blijkt te zijn voor deze mondiale crisis.”

Scenario’s

De vereniging wijst onder meer op de sombere boodschap waar het Centraal Planbureau (CPB) vorige week mee kwam. Op basis van een doorrekening van een aantal scenario’s liet het CPB weten dat een recessie en banenverlies als gevolg van de uitbraak zo goed als onvermijdelijk zijn.