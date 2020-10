Autobouwers vragen extra steun bij EU en lidstaten

De Europese auto-industrie lijkt voorzichtig op te krabbelen na corona. Het is echter nog te vroeg om van herstel te spreken. Daarvoor is meer steun nodig vanuit Brussel en de Europese lidstaten voor onder meer een versnelde uitrol van de elektrische laadinfrastructuur, stellen Europese autobouwers. De positie van de sector is erg broos.