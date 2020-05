Betalen we straks overal een coronatoeslag?

Bij de kapper is een paar euro coronatoeslag vrij normaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Wie de afgelopen weken alweer bij de kapper is geweest, heeft in veel gevallen een paar euro extra betaald. Vanwege de coronacrisis moeten immers extra hygiënemaatregelen worden genomen en kunnen minder klanten worden geholpen. Betalen we straks ook op het terras en de dierentuin coronatoeslag?