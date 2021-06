Witte ridder uit Twente komt Neways te hulp tegen VDL

Volgens Stodel heeft Ten Doeschot zich zelf gemeld bij Neways. Ten Doeschots investeringsmaatschappij Infestos wil 60% van de aandelen in handen krijgen en de beursnotering van Neways in stand houden, blijkt uit een persbericht dat Neways donderdagavond publiceerde.

Het management van Neways wees eerder een bod van VDL van €12,50 per aandeel af, terwijl grootaandeelhouder ZBG Capital die 28% in handen heeft, wel akkoord was gegaan. Aangezien VDL ook al 27% van de aandelen in handen had, was toen de indruk dat de overname door het Brabantse industrieconcern een gelopen race zou zijn. Het management en enkele kleinere aandeelhouders gooiden echter de kont tegen krib omdat het bod te laag zou zijn, waarop VDL met een vijandige bieding van €13 kwam. Ook daarmee kreeg het echter niet de handen op elkaar.

Bekijk ook: VDL wil beursgenoteerd Neways inlijven

Bekijk ook: VDL bijt zich vast in Neways met openbaar bod

Met het fors hogere bod hoopt Infestos ZBG Capital over te halen zijn aandelen aan hem te verkopen. Een deal met ZBG is een van de voorwaarden voor het gestand doen van bod. Of andere aandeelhouders staan te springen, is nog afwachten. Hilco Wiersma van Add Value Fund, dat 5% in Neways bezit, meende eerder in De Telegraaf dat VDL met zijn €13 ’voor een dubbeltje op de eerste rang’ wilde zitten. Hij meende dat de waarde ergens ’tussen de €17 en €21’ moet liggen.