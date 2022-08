Diesel voor het eerst duurder dan benzine

Diesel heeft afgelopen dagen een enorme prijssprong gemaakt. Doorgaans was een liter rond zo’n €0,20 per liter goedkoper. Diesel tanken loonde vooral voor de langeafstandrijders. Nu is er een ommekeer gekomen.

„Ik heb veel gemaakt, maar dat benzine en diesel soms gelijk geprijsd zijn, en bij sommige merken diesel zelfs duurder is geworden, dat heb ik in mijn leven niet meegemaakt”, zegt Paul van Selms, directeur en oprichter van het consumentenplatform.

Het gaat telkens om adviesprijzen, benadrukt hij, veel pompstations buiten de grote snelwegen bieden lagere prijzen aan. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor diesel, brandstof die deels uit Rusland komt en na raffinage in Nederland naar tankstations gaat, ligt nog wel onder de prijs van benzinesoorten aan de pomp.

Diesel heeft vrijdag als adviesprijs €2,156 per liter, nadat de prijs met €0,047 was gestegen. De adviesprijs voor benzineprijs bleef vandaag bij €2,189 per liter Euro95 gelijk.

Gasprijs

De laatste weken liep diesel in prijs op, gevoed door de Russische oorlog in Oekraïne, sancties van het Westen tegen Moskou en een drastisch opgelopen gasprijs.

Shell ging overstag en maakte diesel duurder dan benzine. Andere hielden de prijs gelijk. „En nog niet alle gegevens zijn van alle merken binnen. De hoge gasprijs die deze week zo’n enorm record heeft geboekt, een ongekende prijs eigenlijk, is voor mij de belangrijkste verklaring dat benzine en diesel gelijk geprijsd zijn, en diesel nu soms duurder”, zegt Van Selms.

Gas kwam op de Nederlandse beurs boven €325 per megawattuur, een record. „Gas is toch iets meer vergelijkbaar met diesel dan met benzine, omdat gas ook voor stook wordt gebruikt.” Dat de binnenvaart door de lage waterstand beperkt is in het transporteren van lng of vloeibaar gemaakt gas, zou volgens Van Selms ook kunnen helpen.

De prijs van benzine bestaat momenteel voor de helft uit accijnzen en btw die naar de staatskas vloeien.