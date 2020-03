Maker Ray-Ban-zonnebrillen gebukt onder coronavirus

Afgelopen jaar wist het concern zijn omzet nog met meer dan 7 procent op te krikken tot 17,4 miljard euro. Voor heel 2020 gaat EssilorLuxottica nu uit van 3 tot 5 procent groei, bij constante wisselkoersen. De nettowinst, aangepast voor kosten die gemaakt werden in verband met de eerdere fusie tussen het Franse Essilor en het Italiaanse Luxottica, steeg vorig jaar met dik 9 procent tot 1,9 miljard euro.

Er was afgelopen jaar nog veel gedoe over onder meer de winstgevendheid bij het concern. EssilorLuxottica kampte met gerommel in het hoogste management vanwege een machtsstrijd tussen topbestuurders. Daarnaast rammelde de activistische investeerder Third Point aan de poort. Volgens het hedgefonds zou de brillencombinatie veel meer synergievoordelen uit haar fusie kunnen halen. De onderneming is inmiddels op zoek naar een nieuwe topbestuurder. Dat moet voor het einde van dit jaar geregeld zijn. Vrijdag werd alvast een extra financieel directeur benoemd.

EssilorLuxottica is tevens de koper van het in Amsterdam genoteerde optiekbedrijf GrandVision, bekend van ketens als EyeWish en Pearle. Het duurt waarschijnlijk nog wel een tijd voor die miljardendeal rond is. De Europese Commissie doet momenteel onderzoek naar de gevolgen voor de concurrentie op de brillenmarkt. Ook in Brazilië, Chili, Mexico en Turkije houden autoriteiten de deal tegen het licht. Toezichthouders in de Verenigde Staten, Rusland en Colombia zijn al wel akkoord.