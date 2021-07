Sportkledingreuzen zetten beste beentje voor bij Spelen

Wielrennen

Annemiek van Vleuten dacht even goud binnen te hebben: ’Toch trots op zilver’

Heel even dacht Annemiek van Vleuten olympisch goud te hebben veroverd. Ze kwam juichend over de finish, maar wist op dat moment nog niet dat Anna Kiesenhofer al binnen was. „Ruud, ik had het mis”, zei ze na het horen van het slechte nieuws.