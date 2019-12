Beurs: ASML brengt leven in verder rustige ochtend

Na een paar minuten handelen staat de hoofdgraadmeter van de Amsteramse handel 0,2% hoger op 607,1 punten. De Midkap-index staat 0,1% lager op 903,9 punten. Ook elders in Europa hebben de koersen moeite om droge voeten te houden: de Franse CAC-40 verliest 0,1%, de Duitse DAX-index raakt zelfs 0,4% kwijt. De FTSE100 in Londen staat wel 0,1% hoger.

Voor handelaren is het even komkommertijd: na de belangrijkste rentebesluiten en de opluchting over de Brexit en de handelsoorlog is er even geen macro-economisch nieuws. Het wachten is op de formele ondertekening van de handelsovereenkomst die China en de Verenigde Staten vrijdag te elfder ure sloten.

Bij de hoofdfondsen is het ASML dat met een plus van 0,7% de ochtend nog een beetje redt, want verder staan er veel fondsen flink in de min. Unilever verliest nog 0,2%, na de omzetwaarschuwing van dinsdag. Shell wint marginaal. ABN Amro raakt 1% kwijt en Galapagos, dat door Citi van de kooplijst is gehaald, duikt 1,3% in de min. Aanstaand AEX-fonds Prosus krijgt een houden-advies van HSBC, en gaat 0,5% omhoog.

In de Midkap-index zijn de druiven het zuurst voor Air France KLM (-0,9%) en voor bouwer BAM (-1,2%). Altice en Signify geven de index nog een beetje kleur met 0,4 tot 0,5% winst.