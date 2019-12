Beurs: Voeding smaakt bij lunch op Damrak

Rond één uur stond hoofdgraadmeter van de Amsteramse handel 0,2% hoger op 607,76 punten. De Midkap-index staat 0,3% lager op 902,1 punten.

Elders in Europa verliep de handel ook relatief rustig: de Franse CAC-40 wint 0,1%, de Duitse DAX-index raakt 0,1% kwijt. De FTSE100 in Londen staat dan weer 0,2% hoger.

Voor handelaren is het even komkommertijd: na de belangrijkste rentebesluiten en de opluchting over de Brexit en de handelsoorlog is er even geen macro-economisch nieuws. Het wachten is op de formele ondertekening van de handelsovereenkomst die China en de Verenigde Staten vrijdag te elfder ure sloten.

Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat ASML het voortouw nam om de AEX weer dichter naar de jaarpiek terug te brengen gesteund door berichten dat het de goede kant op blijft gaan in de chipsector. Daarnaast zal volgens hem in de laatste weken van het jaar naar verwachting de handel rustig verlopen, al wijst hij er op dat een onverwachtse tweet de koersen altijd nog in beweging kan zetten.

Voor het komende jaar houdt de ABN-handelaar een slag om de arm of na de zeer goede van zaken op de aandelenmarkten in 2019 de opmars onverminderd door zal gaan zetten. „Ik heb een beetje last van hoogtevrees gekregen onder meer na de onverwachtse winstwaarschuwing bij Unilever en nadat FedEx zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar heeft getemperd.”

Bij de hoofdfondsen is het ASML opnieuw gevraagd met een plus van 0,5%. Unilever liet na de duikvlucht van een dag eerder vanwege een omzetalarm een herstel zien van 0,2%.

Ahold Delhaize zat in de voorhoede en kreeg er 1,3% bij. Heineken kon ook op kopersinteresse rekenen en dikte 1,6% aan,

ABN Amro raakt 0,5% kwijt en Galapagos, dat door Citi van de kooplijst is gehaald, duikt 3,1% in de min. Aanstaand AEX-fonds Prosus krijgt een houden-advies van HSBC, en gaat 0,5% omhoog.

In de Midkap-index zijn de druiven het zuurst voor Air France KLM (-1,9%). De luchtvaartmaatschappij wordt genoemd als mede-koper – samen met Delta – van de Italiaanse branchegenoot Alitalia. Bouwer BAM raakt 1,2% kwijt. Aan de andere kant is Arcadis de grote winnaar met +2,7%. De voorgaande dag moet het ingeneursbureau nog duidelijk terrein prijsgeven.