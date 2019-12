Unilever en ABN dempen winst AEX

Rond half vijf stond hoofdgraadmeter van de Amsterdamse handel fractioneel hoger op 606,42 punten. De Midkap-index viel 0,3% terug naar 902,37 punten.

Elders in Europa kleurden de borden roder. De Franse CAC-40 zakte fractioneel, de Duitse DAX-index raakt 0,4% kwijt.

Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot, benadrukt dat er economisch groene scheuten zichtbaar zijn. „In Duitsland is het vertrouwen bij ondernemers vooral in de verwachtingen flink opwaarts gegaan, terwijl in de VS de woningmarkt is aangetrokken geholpen door de renteverlagingen van de Federal Reserve. Daarnaast is de industriële productie in China verbeterd.”

Aan de andere kant is er ook reden voor beleggers om even de kat uit de boom te kijken, stelt Aben. Hij wijst er op dat het eerste optimisme over het sluiten van de gedeeltelijke handelsdeal tussen Amerika en China wat getemperd is. „Het is belangrijk dat er geen verdere escalatie is gekomen, maar de deal moet nog wel ondertekend worden. Daarnaast remmen de beperktere importheffingen de handel nog steeds af. Verder zou de afzettingsprocedure nog impact kunnen hebben op Trump en een kat in het nauw kan rare sprongen maken.”

Bij de hoofdfondsen boekte ASML een winst van van 0,2%. Unilever moest na de duikvlucht van een dag eerder vanwege een omzetalarm nog eens 0,9% afstaan.

Ahold Delhaize zat in de voorhoede en kreeg er 1,5% bij. Heineken kon ook op kopersinteresse rekenen en dikte 1,1% aan,

ABN Amro raakt 1% kwijt en Galapagos, dat door Citi van de kooplijst is gehaald, dook 3,3% in de min. Aanstaand AEX-fonds Prosus krijgt een houden-advies van HSBC, en gaat 1% omhoog.

In de Midkap-index zijn de druiven het zuurst voor Air France KLM (-2,5%). De luchtvaartmaatschappij wordt genoemd als mede-koper – samen met Delta – van de Italiaanse branchegenoot Alitalia. Bouwer BAM raakt 1,8% kwijt.

Arcadis is de grote winnaar met een vooruitgang van 2,6%. De voorgaande dag moet het ingeneursbureau nog duidelijk terrein prijsgeven na het afstoten van een project in Brazilië.

