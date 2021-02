’Economische opklaring zet bij financiële sector deur open naar dividend’

Volgens hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels had de financiële sector vorig jaar aan het begin van het coronajaar nog flink last van dalende rentes en voorzieningen voor de slechte leningen. Ook wijst hij er op dat dividenden en aandeleninkoopprogramma’s aan banden werden gelegd om de kapitaalpositie te beschermen.

Wessels voorziet dat met de komst van het economisch herstel mogelijk in de loop van het tweede kwartaal financiële instellingen het licht op groen kunnen zetten om weer dividend uit te kunnen keren. Daarnaast benadrukt hij dat de oplopende rentecurve positief is voor de winstmarges.

Communicatiediensten

ABN Amro Mees Pierson is minder enthousiast over de vooruitzichten van communicatiediensten. Wessels houdt er rekening mee dat sectoren als telecom en de traditionele advertentiemarkt niet of nauwelijks profiteren van een verwachte aantrekkende economische groei.

De voorkeur bij ABN Amro Mees Pierson gaat nog steeds uit naar aandelen. De verwachte breed gedragen opleving van de wereldwijde economie in de tweede helft van het jaar in combinatie met de aanhoudende stimulering vanuit centrale bankiers en overheden dragen daar volgens de private bankiers flink aan bij.

De vooruitgang met de uitrol van de vaccinaties is een andere reden voor ABN Amro Mees Pierson om aandelen het predikaat ’overwogen’ te geven.

Binnen de ontwikkelde regio’s verwacht ABN Amro Mees Pierson dat bij aandelen de Amerikaanse markt het beter gaat doen dan Europa. Daarnaast krijgen de opkomende markten een zwaardere weging dan de ontwikkelde landen.