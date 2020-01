Philips-topman Frans van Houten Ⓒ ANP Philips Koninklijke 43.38 -2.08 %

De invloed die Philips heeft gehad in de Nederlandse huiskamers is niet te overschatten. Toch wil het bedrijf dat eerder al zijn beroemde lampen en televisies afstootte, nu ook van zijn huishoudelijke apparaten af. Bestuursvoorzitter Frans van Houten zet vol in op gezondheidstechnologie. „Wat je in het verleden groot heeft gemaakt, maakt je niet per se groot in de toekomst.”