Piloten slepen KLM voor de rechter om winstdeling

Door Yteke de Jong

Amsterdam - Pilotenvakbond VNV sleept luchtvaartmaatschappij KLM voor de rechter over de winstdeling over vorig jaar. Dat meldt de VNV vrijdag in een brief aan leden, die is in gezien door De Telegraaf. De bond noemt de stap ’spijtig’.