Is er nog leven op de Kalverstraat?

Het is nu nog rustig in Nederlands’ bekendste winkelstraat. Ⓒ Foto Richard Mouw

Veel meer dan andere winkelstraten is de Kalverstraat in Amsterdam getroffen door de coronacrisis. Toeristen zijn er nauwelijks meer en ook Amsterdammers verkiezen winkelen in de buurt boven een tripje naar de binnenstad. Er staat zelfs een aantal panden leeg. De crisis zal nog wel even duren.