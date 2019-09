AFM beboet bank om gulle kredietverlening

De Spaanse bank Santander biedt Nederlanders doorlopende kredieten en persoonlijke leningen aan via zijn dochterbedrijf Santander Consumer Finance Benelux. „Hoeveel wilt u lenen? In drie stappen geregeld”, vermeldt de website wervend.

Bij een steekproef van dertig klantendossiers, constateerde de AFM dat Santander in drie dossiers onvoldoende informatie had ingewonnen over de financiële positie van de klant. In zeven dossiers was aan klanten een krediet verstrekt terwijl dat volgens de AFM niet verantwoord was. Daardoor was sprake van overkreditering, meldde de AFM woensdag.

De AFM ziet het voorkomen van overkreditering als één van de prioriteiten. „Het is belangrijk dat de kredietnemer na het betalen van rente en aflossing van een lening voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien en zijn vaste lasten kan blijven betalen”, aldus de AFM. „Het is daarom van belang dat kredietverstrekkers zorgvuldig kijken naar de financiële situatie van de klant om te bepalen of een krediet verantwoord kan worden verstrekt.”

Santander kan nog naar de rechter stappen om de boete aan te vechten.