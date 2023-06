Premium Het beste van De Telegraaf

Torenhoge frustratie in de voedselketen: ook deze mensen worden geraakt bij sanering veestapel

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Veebedrijven zorgen voor werk voor loonwerkers, vrachtwagenchauffeurs, dierenartsen en robotfabrikanten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tienduizenden mensen in de zuivelindustrie, de slachterijen en in de transportsector komen zonder werk te zitten als de sanering van de veestapel doorgaat. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. Boeren worden financieel gecompenseerd, maar hun personeel en werknemers in de rest van de voedselketen worden ook geraakt. „Onvoorstelbaar dat er voor hen nog niets is geregeld.”